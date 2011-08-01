Hogwarts Legacy İki Haftada Satış Rekoru Kırdı!

Avalanche Software tarafından geliştirilen, oyun severleri Harry Potter evrenine davet eden Hogwarts Legacy 10 Şubat tarihinde yayınlandığı günden bu yana oynanış rekorları kırmaya devam ediyor. Warner Bros. Games tarafından yayınlanan Hogwarts Legacy, yalnızca iki haftada 12 milyondan fazla satarak büyük bir rekora imza atmayı başardı.

Hogwarts Legacy, bu iki haftada yapım şirketine 850 milyon dolar kazandırdı. Verilere göre oyunseverler Hogwarts Legacy'de 267 milyon saat harcadı, 393 milyon sihirli bitki ekti, 242 milyon iksir hazırladı. Bir başka veriye göre oyunda, 879 milyon 308 bin eş zamanlı oyuncuya ulaşıldı.

Oyun, 10 Şubat'ta PlayStation, PC ve Xbox Series platformları için yayınlanmış, kısa sürede ise üç platformda da en çok satılan oyun unvanını almış oldu. Bu da demek oluyor ki, Harry Potter evrenine olan merak hala devam ediyor.

Son olarak Hogwarts Legacy’nin 4 Nisan'da PS4 ve Xbox One için, 25 Temmuz'da ise Nintendo Switch için çıkacağını sizlere aktaralım.