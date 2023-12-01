Hepsiburada Premium Üyelik İptali Nasıl Yapılır? (Kapsamlı Anlatım)

Hepsiburada’nın Premium üyelik hizmeti, kullanıcılarına çeşitli avantajlar sunan ücretli bir abonelik hizmetidir. Ancak, düzenli olarak bu avantajları kullanamıyor iseniz, ya da aboneliği sık kullanmadığınız halde her ay abonelik ücreti ödüyor iseniz, Hepsiburada Premium üyelik sonlandırma yapabilirsiniz. Bu içeriğimizde, sizlerle Hepsiburada Premium üyelik iptali nasıl yapılır? detayları ile paylaşıyor olacağız.

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Hepsiburada Premium üyelik; ücretsiz kargo, ücretsiz BluTV aboneliği gibi birçok avantaj sağlar ancak üyeliğinizi aktif olarak kullanmıyor iseniz ve her ay kullanmadığınız halde, belirli bir ücret ödemek istemiyor iseniz, Hepsiburada Premium aboneliğini iptal edebilirsiniz.

İnternette sık sık araştırılan Hepsiburada Premium üyeliğimi nasıl iptal edebilirim? sorusuna yönelik, iptal işleminin yalnızca bilgisayarda gerçekleştirilebildiğini söyleyebiliriz. Yani mobil üzerinden, Hepsiburada Premium üyelik iptali gerçekleştiremezsiniz. Peki, bunu nasıl yapabiliriz?

Hepsiburada Premium Üyelik İptali Nasıl Yapılır?

Öncelikle, Hepsiburada web sitesini ziyaret edelim, “ Giriş Yap ” bölümünü kullanarak, e-posta ve şifre ile giriş yapalım.

” bölümünü kullanarak, e-posta ve şifre ile giriş yapalım. Üyeliğe giriş yaptıktan sonra, sağ üst kısımda “Hepsiburada Premium” yazan bölüme geçiş yapalım. “Hesabım” kısmından da, Premium sayfasına ulaşabilirsiniz.

Devam edelim ve ilgili sayfada iken, “Premium’u yönet” butonuna tıklayalım.

Premium’u Yönet sayfasında, aşağıya doğru inelim ve “Daha fazlası” bölümünden, “Üyelik İptali” seçeneğini tercih edelim.

İptal etmeden önce, son abonelik yenileme tarihinden önce, aboneliğin iptal edileceğine dair bir uyarı bildirimi alacaksınız, bu kısımda, “İptal işlemine devam et” seçeneğini tercih ederek devam edin.

Devam ettiğinizde, iptal etseniz dahi, Premium aboneliğinizin bitmesine üç gün kala, aboneliği yenilemek isteyip istemediğinize dair bir uyarı bildirimi almak istiyor iseniz, “Evet, lütfen hatırlat” seçeneğini; eğer herhangi bir bildirim almadan, bitiş tarihi geldiğinde Premium aboneliğinin kapanmasını istiyor iseniz, “Hayır, iptal işlemine devam et” seçeneğini tercih edin.

Devam edin ve, “Hepsiburada Premium’u iptal etmek istemenin nedeni/nedenleri nedir?” bölümünden, aboneliğinizi neden iptal etmek istiyorsunuz, bir neden veya nedenler seçin.

Daha komplike bir sebebiniz var ise, seçim tercihiniz ile alakalı, hemen aşağı kısma detaylı bir açıklama ekleyebilirsiniz. Akabinde ise, “İptal işlemini tamamla” seçeneğine tıklayın.

Son olarak, Hepsiburada Premium üyelik iptalinin gerçekleşmiş olduğunu göreceksiniz. Premium üyelik iptalini, müşteri hizmetlerini arayarak da gerçekleştirebilirsiniz ancak, buna gerek duymuyor iseniz, Hepsiburada web sitesine bilgisayar üzerinden giriş yaparak, size anlattığımız adımları takip ederek, Premium üyeliğinizi iptal edebilirsiniz.

Bu içeriğimizde sizlerle, Hepsiburada Premium üyelik iptali nasıl yapılır? kapsamlı bir şekilde anlatmak istedik. Aboneliğinizi istediğiniz anda iptal edebilirsiniz, yani bunun için beklemek gibi bir zorunluluğunuz yok. Eğer, yeni ayın ödeme işlemi yeni gerçekleşmiş ise, Premium abonelik hizmetini iptal etseniz bile, ödenmiş olan ayın Premium abonelik hizmetini almaya devam edersiniz. Bu bilgiyi de vermiş olalım.