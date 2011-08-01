Harry Potter Oyunu Hogwarts Legacy'nin Çıkış Tarihi Ertelendi

Harry Potter evrenine ilgi asla azalmıyor. Warner Bros. Games’in yapımcılığını üstlendiği, merakla beklenen Harry Potter oyunu Hogwarts Legacy bir kez daha ertelendi. 2020 yılında duyurulan oyunun çıkış tarihi 2021 olarak belirlenmiş ancak çeşitli nedenlerle tarih, 2022 yılına ertelenmişti.

Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, oyunun yeni çıkış tarihi olarak 10 Şubat 2023 belirlendi. Mümkün olan en iyi oyun deneyimini sağlamak için biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu açıklayan yapım şirketi, Hogwarts Legacy’nin 10 Şubat 2023’te PlayStation, Xbox ve PC için çıkarılacağını ifade etti.

Merakla beklenen oyuna dair 14 dakikalık bir video daha önce mart ayında paylaşılmıştı. İlgili videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Hogwarts Legacy Oyun Videosu