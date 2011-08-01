İtalyan moda devi Gucci, oyun konsolu Xbox Series X'in özel bir sürümü için Microsoft ile işbirliği yaptı. Taşıma çantası, oyun konsolu ve iki kablosuz kontrolcünün yer aldığı paketin fiyatı ise 10.000 dolar olacak. Ayrıca paket, Xbox Game Pass Ultimate ile birlikte gelecek. 17 Kasım'dan itibaren satışa çıkacak olan üründen sadece 100 adet satılacak.
Gucci'den Özel Sürüm Xbox Series X
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:21 - Tarih: 14 Kasım 2021 - Yorum: 0
Önerilen Bağlantılar
Teknobeyin.com
Mitoz Bölünme Nedir ve Evreleri Nelerdir?
Konuk Yazar
İp Atlamanın Faydaları Nelerdir?
Şahin Gezici
WordPress Güvenlik Rehberi (Kapsamlı Anlatım)
Doğan Gezici
Ameliyattan Sonra Neden Kilo Alınır? (5 Ana Sebep)
Şahin Gezici
Koroid Pleksus Kisti Nedir? Geçmezse Ne Olur?
Şahin Gezici
İnsan Sağlığını Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Konuk Yazar
Yoğurt Saç Uzatır mı? Yoğurtla Saç Maskesi Tarifleri
Şahin Gezici
- Gucci'den Özel Sürüm Xbox Series X
- YouTube Beğenmeme Sayısı Gözükmüyor - Kaldırıldı!
- 10 Kasım - Havanın Gündüz Karardığı Gün!
- Teknobeyin Bugün 11. Yaşını Kutluyor
- Apple MAC Wi-Fi Seçeneği Menü Çubuğuna Nasıl Eklenir?
- Apple MAC Sarı Ekran Sorunu ve Çözümü
- Apple MAC Saydamlık Efektlerini Kapatma Nasıl Yapılır?
- Resident Evil: Welcome to Raccoon City'den Yeni Bir Fragman Geldi
- La Casa de Papel 5. Sezon 2. Kısım için Fragman Geldi
- Apple MAC Başlangıçta Açılan Programları Kapatma Nasıl Yapılır?
Yorum bulunmamaktadır.