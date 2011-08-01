Gucci'den Özel Sürüm Xbox Series X

İtalyan moda devi Gucci, oyun konsolu Xbox Series X'in özel bir sürümü için Microsoft ile işbirliği yaptı. Taşıma çantası, oyun konsolu ve iki kablosuz kontrolcünün yer aldığı paketin fiyatı ise 10.000 dolar olacak. Ayrıca paket, Xbox Game Pass Ultimate ile birlikte gelecek. 17 Kasım'dan itibaren satışa çıkacak olan üründen sadece 100 adet satılacak.

Gucci Özel Sürüm Xbox Series X