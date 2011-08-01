GTA 6 Ekibinden 30'dan Fazla Geliştirici Kovuldu

Rockstar Games, geçtiğimiz hafta içinde 30’dan fazla çalışanını işten çıkardığını duyurdu. Bu olay, şirketin uzun süredir merakla beklenen Grand Theft Auto 6 (GTA 6) projesi üzerinde çalıştığı bir dönemde gerçekleşti. İngiltere merkezli Bağımsız İşçi Sendikası (IWGB), bu kararı “sendikalaşma girişimlerini bastırma hamlesi” olarak nitelendirirken; Rockstar ise bu iddiaları kesin bir dille reddetti. Şirket, işten çıkarmaların “gizli bilgilerin dışarı sızdırılması” nedeniyle yapıldığını belirtti.

Rockstar: Gizli Bilgi Sızıntısı Politikaya Aykırı

Rockstar sözcüsü, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, bazı çalışanların şirketin iç bilgilerini çevrim içi platformlarda paylaştığını ifade etti. Bu davranışın, şirket politikalarına açıkça aykırı olduğunu ve kararın sendikal faaliyetlerle ilgisinin olmadığını vurguladı. Ancak hangi bilgilerin sızdırıldığına dair detay verilmedi.

İşten çıkarılan geliştiricilerin, IWGB ile özel bir Discord kanalı üzerinden iletişim kurdukları iddia edildi. Rockstar’ın ana şirketi Take-Two Interactive, bu durumu “ağır suistimal” olarak tanımladı.

IWGB ise, bu tür eylemlerin “sendikal hakları kısıtlama” girişimi olduğunu savunuyor. Sendika, daha önce Disco Elysium ve MindsEye gibi popüler oyun stüdyolarında da benzer örgütlenme çalışmaları yürütmüştü.

IWGB Başkanı Alex Marshall, yaptığı açıklamada Rockstar yönetiminin önceliğinin GTA 6 değil, sendika karşıtlığı olduğunu öne sürdü. Marshall’a göre, işten çıkarılan geliştiriciler yalnızca “daha adil bir çalışma ortamı” için fikir alışverişinde bulunuyordu.

GTA 6 Geliştirme Sürecinde Yeni Gerginlik

GTA 6, oyun dünyasında son yılların en çok beklenen yapımı olmayı sürdürüyor. Ancak geliştirici ekip içinde yaşanan bu kriz, oyunun Mayıs 2026 olarak planlanan çıkış tarihini tehlikeye sokabilir.

2022’deki büyük sızıntı olayından sonra gizlilik önlemlerini artıran Rockstar, şimdi bir kez daha iç kaynaklardan kaynaklı bilgi sızdırma iddialarıyla karşı karşıya.