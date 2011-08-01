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Gran Turismo 7, Türkçe Dil Desteği ile Geliyor

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:04 - Tarih: 28 Ekim 2021 - Yorum: 0

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Gran Turismo 7Geliştiriciliğini Polyphony Digital'in yaptığı ve Sony tarafından yayımcılığı üstlenilen, PlayStation'ın en popüler yarış oyunu Gran Turismo'nun yeni oyunu Gran Turismo 7 için güzel haber geldi. Yapılan resmi açıklamaya göre Gran Turismo 7, Türkçe menü desteği ile gelecek. Son olarak Gran Turismo 7'nin 4 Mart 2022'de PlayStation 5 ve PlayStation 4 için çıkış yapacağını hatırlatalım.

Gran Turismo 7 Türkçe

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