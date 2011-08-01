GPT-4o mini Tanıtıldı: Yapay Zekâda Daha Uygun Fiyatlı Bir Seçenek

OpenAI birkaç gün önce, yapay zekâyı daha geniş kitlelere ulaştırmak için heyecan verici bir model duyurdu: GPT-4o mini. Bu yeni model, maliyet açısından daha erişilebilir bir yapay zekâ deneyimi vaat ediyor. GPT-4o mini, uygun fiyatlı olmasına rağmen yüksek performansıyla da dikkat çekiyor. MMLU testlerinden %82 puan alarak GPT-4’ü geride bırakıyor ve GPT-3.5 Turbo'dan %60 daha ekonomik. Bu, yapay zekâ uygulamaları için büyük bir avantaj sunuyor.

Yeni modelin fiyatlandırması da oldukça cazip. Girdi tokenleri için milyon başına sadece 15 sent, çıktı tokenleri içinse milyon başına 60 sent talep ediliyor. Bu durum ise, hızlı ve gerçek zamanlı metin yanıtlarına ihtiyaç duyan uygulamalar için ideal bir seçim olmasını beraberinde getiriyor.

Yapay Zekâ Dünyasının En Yeni Oyuncusu: GPT-4o mini

GPT-4o mini, metin ve görüntüleri işleyebilme kapasitesine de sahip. Gelecekte video ve ses desteği eklenmesi plânlanıyor. 128K bağlam penceresi ve 16K çıktı kapasitesi ile geniş bir uygulama yelpazesi sunuyor. Ayrıca, İngilizce dışındaki dillerin işlenmesinde de maliyet avantajı sağlıyor.

OpenAI, bu yeni modelin güvenliğine de büyük önem veriyor. İnsan Geri Bildiriminden Takviyeli Öğrenim (RLHF) yöntemleriyle ise modelin yanıtlarının doğruluğu artırılmış durumda. GPT-4o mini, güvenlik standartları açısından GPT-4o ile aynı seviyede olup, jailbreak ve komut enjeksiyonlarına karşı daha dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış. İlgili yeni modeli ise, ChatGPT'nin resmi web sitesi üzerinden hemen deneyebilirsiniz.