Google'dan 2024'ün En İyi Android Uygulama ve Oyunları!

Yılın sonlarına yaklaştığımız şu günlerde, her alanda “en iyiler” listeleri ortaya çıkmaya başladı. Teknoloji dünyasında ise gözler, Google’ın Android ekosisteminde parlayan yıldızları seçtiği yılın en iyi uygulama ve oyun ödüllerindeydi. İşte bu yılın kazananları...

2024’ün En İyi Android Uygulaması: Partiful

Google’ın 2024’ün en iyi Android uygulaması olarak seçtiği Partiful, sosyal bağları güçlendiren harika bir araç olarak öne çıkıyor. Bu uygulama sayesinde kullanıcılar, etkinlik planlamalarını kolayca yapabiliyor ve arkadaşlarıyla eğlenceli vakitler geçirebiliyor.

Düşünsenize, bir etkinlik organize etmek genelde karmaşık ve stresli bir süreçtir. Ama Partiful, bu süreci daha keyifli ve sorunsuz bir hale getirmiş.

50 binden fazla indirilen uygulamanın, kullanıcılarından aldığı olumlu geri bildirimlerle dikkat çektiğini de belirtelim.

2024’ün En İyi Android Oyunu: AFK Journey

Mobil oyun severler için bu yılın yıldızı ise AFK Journey oldu. FARLIGHT Games tarafından geliştirilen bu fantastik RPG, tam 5 milyondan fazla cihazda yerini alarak büyük bir başarıya imza attı.

Oyunun sürükleyici hikayesi, etkileyici grafikleri ve bağımlılık yapan oynanışı sayesinde yüksek puanlar toplaması hiç de şaşırtıcı değil.

En iyi Android uygulamalar - 2024

En İyi Uygulama : Partiful

: Partiful En İyi Çoklu Cihaz Uygulaması : Max

: Max En Eğlenceli : Mila (Camilla Lorentzen tarafından)

: Mila (Camilla Lorentzen tarafından) Kişisel Gelişim için En İyi : UpStudy – Kamera ile Matematik Çözücü

: UpStudy – Kamera ile Matematik Çözücü Günlük Hayatın Vazgeçilmezi : MacroFactor – Makro Takipçisi

: MacroFactor – Makro Takipçisi Gizli Hazine : Timeleft

: Timeleft Saatler İçin En İyi : Baby Daybook – Yenidoğan Takipçisi

: Baby Daybook – Yenidoğan Takipçisi Büyük Ekranlar İçin En İyi : Infinite Painter

: Infinite Painter Google TV için En İyi : Peacock TV: Stream TV & Movies

: Peacock TV: Stream TV & Movies Arabalar için En İyi: PBS KIDS Video

En iyi Android oyunlar - 2024

En İyi Oyun : AFK Journey

: AFK Journey En İyi Çoklu Cihaz Oyunu : Clash of Clans

: Clash of Clans En İyi Çok Oyunculu Oyun : Squad Busters

: Squad Busters Hemen Oyna ve Keyif Al : Eggy Party

: Eggy Party En İyi Bağımsız Oyun : Yes, Your Grace

: Yes, Your Grace En İyi Hikâye : Solo Leveling: Arise

: Solo Leveling: Arise En İyi Süreklilik Gösteren Oyun : Honkai: Star Rail

: Honkai: Star Rail Aileler İçin En İyi : Tab Time World

: Tab Time World Play Pass için En İyi : Kingdom Rush 5: Alliance

: Kingdom Rush 5: Alliance Google Play Games on PC için En İyi: Cookie Run: Tower of Adventures

En iyi Android kitaplar ve romanlar - 2024

Favori Fantastik : Dragon Rider – Taran Matharu (e-kitap, sesli kitap)

: Dragon Rider – Taran Matharu (e-kitap, sesli kitap) Favori Gerilim : All the Colors of the Dark – Chris Whitaker (e-kitap, sesli kitap)

: All the Colors of the Dark – Chris Whitaker (e-kitap, sesli kitap) Favori Romantik : House of Flame and Shadow – Sarah J. Maas (e-kitap, sesli kitap)

: House of Flame and Shadow – Sarah J. Maas (e-kitap, sesli kitap) Favori Kurgu : All Fours – Miranda July (e-kitap, sesli kitap)

: All Fours – Miranda July (e-kitap, sesli kitap) Favori Anı/Memoir : Knife – Salman Rushdie (e-kitap, sesli kitap)

: Knife – Salman Rushdie (e-kitap, sesli kitap) Favori Korku : The Eyes are the Best Part – Monika Kim (e-kitap, sesli kitap)

: The Eyes are the Best Part – Monika Kim (e-kitap, sesli kitap) Favori Grafik Roman : Homebody – Theo Parish (e-kitap, sesli kitap)

: Homebody – Theo Parish (e-kitap, sesli kitap) Favori Rahatlatıcı Manga : Breakfast with My Two-Tailed Cat – Ai Shimizu (e-kitap)

: Breakfast with My Two-Tailed Cat – Ai Shimizu (e-kitap) Favori İş Kitabı : Teams: Getting Things Done with Others – David Allen ve Edward Lamont (e-kitap, sesli kitap)

: Teams: Getting Things Done with Others – David Allen ve Edward Lamont (e-kitap, sesli kitap) Favori Kişisel Gelişim : Supercommunicators – Charles Duhigg (e-kitap, sesli kitap)

: Supercommunicators – Charles Duhigg (e-kitap, sesli kitap) Favori Tarihi Kurgu: James – Percival Everett (e-kitap, sesli kitap)

Bu Seçimler Ne Anlama Geliyor?

Google’ın bu listesi, sadece popülerlikten ibaret değil. Aynı zamanda Android ekosisteminde yaratıcılığı ve kullanıcı deneyimini ön plana çıkaran projelerin ödüllendirilmesi anlamına geliyor. Teknolojinin her geçen gün insan hayatını nasıl daha kolay ve eğlenceli hale getirdiğine şahit olmak gerçekten büyüleyici.

Sizce bu liste doğru seçimlerle mi dolu? Kullanıp beğendiğiniz veya bu listede görmek istediğiniz başka uygulamalar ya da oyunlar var mı? Yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın!