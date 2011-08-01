Google Haberler uygulaması ile ilgili önceki içeriklerimizde sizler için, yayın açıklaması değiştirme ve yayın kategorisi değiştirme nasıl oluyor, bu konular ile ilgili bilgi paylaşmıştık. Bugün ise sizlerle, google haberler yayın logosu değiştirme nasıl yapılıyor, bu konuya yönelik bilgi aktarımı sağlıyor olacağız. Google Haberler yayın logosu değiştirmek için ise aşağıdaki adımları izleyerek, uygulamanız yeterli olacaktır. O hâlde adımlara bakalım.

Google Haberler'de Yayın Logosu Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Publisher Center'a giriş yapıyoruz.

2) Sağ taraftaki Yayın ayarları butonuna tıklayalım.

3) Görsel stiller adlı sekmeye tıklıyoruz akabinde.

4) Square logo adlı bölümde yer alan "Kare logoyu güncelle" butonu ile yayın logosunu değiştirip, sağ üstteki Kaydet butonu ile de işlemleri tamamlayabilirsiniz. Farklı bir işleme ise gerek bulunmuyor.