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Google Chrome Okuma Modunda Yazı Tipi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 15:45 - Tarih: 22 Haziran 2024 - Yorum: 0

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Google ChromeChrome üzerinde, okuma modu özelliğini kullanırken, eğer dilersek, ilgili sitedeki yazıların yazı tipini değiştirebiliriz. Elbette tercih tamamen sizin, eğer gerekli görmüyor iseniz, değerlendirmek istemeyebilirsiniz. Bu içeriğimizde sizlerle, ilgilenenler için, Chrome okuma modunda yazı tipi değiştirme nasıl yapılır? adım adım aktarıyor olacağız.

Google Chrome Okuma Modunda Yazı Tipi Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Google Chrome tarayıcısı açık iken, okuma modunda açmak istediğiniz sayfaya gelin, sağ üst köşedeki simgeye dokunun.
Google Chrome Okuma Modunda Yazı Tipi Değiştirme Nasıl Yapılır? - 1
  • Devam edin ve açılan listeden, “Diğer araçlar” yazan kısmı bulun ve birlikte açılan, “Okuma Modu” özelliğini aktifleştirin.
Google Chrome Okuma Modunda Yazı Tipi Değiştirme Nasıl Yapılır? - 2
  • Okuma modu paneli aktifleştiğinde, aşağıdaki bölümden, okuma modunda açılan sayfanın yazı tipini değiştirebilirsiniz. Hepsi bu kadar…
Google Chrome Okuma Modunda Yazı Tipi Değiştirme Nasıl Yapılır? - 3

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