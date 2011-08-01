Chrome üzerinde, okuma modu özelliğini kullanırken, eğer dilersek, ilgili sitedeki yazıların yazı tipini değiştirebiliriz. Elbette tercih tamamen sizin, eğer gerekli görmüyor iseniz, değerlendirmek istemeyebilirsiniz. Bu içeriğimizde sizlerle, ilgilenenler için, Chrome okuma modunda yazı tipi değiştirme nasıl yapılır? adım adım aktarıyor olacağız.

Google Chrome Okuma Modunda Yazı Tipi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Google Chrome tarayıcısı açık iken, okuma modunda açmak istediğiniz sayfaya gelin, sağ üst köşedeki simgeye dokunun.

Devam edin ve açılan listeden, “Diğer araçlar” yazan kısmı bulun ve birlikte açılan, “Okuma Modu” özelliğini aktifleştirin.