Sucker Punch Productions tarafından geliştirilen ve PlayStation 4 için Sony tarafından yayınlanan Ghost of Tsushima için çıkış videosu paylaşıldı. Paylaşılan çıkış videosunda dövüş sistemine ve farklı kombolara yer verilmiş. Oyun için paylaşılan çıkış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...
Ghost of Tsushima Oyunu için Çıkış Videosu Paylaşıldı
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 20:18 - Tarih: 15 Temmuz 2020 - Yorum: 0
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