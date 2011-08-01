Ghost of Tsushima Oyunu için Çıkış Videosu Paylaşıldı

Sucker Punch Productions tarafından geliştirilen ve PlayStation 4 için Sony tarafından yayınlanan Ghost of Tsushima için çıkış videosu paylaşıldı. Paylaşılan çıkış videosunda dövüş sistemine ve farklı kombolara yer verilmiş. Oyun için paylaşılan çıkış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Ghost of Tsushima Çıkış Videosu İzle