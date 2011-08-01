Forza Horizon 5 Sistem Gereksinimleri ve Desteklenen Direksiyon Setleri

Yayıncılığını Xbox Game Studios'un, geliştiriciliğini ise Playground Games'in yaptığı popüler yarış oyunu serisinin yeni oyunu Forza Horizon 5 için PC sistem gereksinimleri ve desteklenen direksiyon setleri açıklandı. 9 Kasım 2021'de Xbox Series ve PC için çıkış yapacak olan oyunun ilk günden Xbox Game Pass'e de dahil olacağını belirtelim. Oyunun sistem gereksinimlerini ve desteklenen direksiyon setlerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Forza Horizon 5 Sistem Gereksinimleri

Forza Horizon 5 Desteklenen Direksiyon Setleri