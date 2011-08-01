Futbol oyunlarını seviyorsanız, özellikle FootBall Manager tutkunuz varsa, FootBall Manager 2020 kısa süreliğine ücretsiz. Popüler oyun platformu Steam, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile FootBall Manager 2020'nin 25 Mart tarihine kadar ücretsiz olarak oynanabileceğini duyurdu.

Yapılan bu açıklamanın ardından Football Manager, Steam üzerinden yaklaşık 85 bin oyuncuya ulaşarak büyük bir başarı elde etti.

Ücretsiz oynanan günlerin sonunda da oyuna devam etmek istiyorsanız, oyunu satın almanız gerekiyor. Oyun sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz.