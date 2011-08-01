Final Fantasy VII Rebirth Ertelendi!

Final Fantasy VII Remake'in devamı niteliğinde olan Final Fantasy VII Rebirth, Summer Game Fest 2023'te Square Enix tarafından duyuruldu. Heyecanla beklenen oyun, PS5 kullanıcılarına daha ileri bir tarihte sunulacak.

Final Fantasy VII Rebirth, Summer Game Fest etkinliğinde tanıtılan oyunlardan biriydi. Fragmanda alternatif zaman akışları ve olaylar hakkında bilgi verildi. Serinin devam oyunu, tam anlamıyla açık bir dünya olmasa da, geniş ve keşfedilebilir ortamlara sahip olacak.

Paylaşılan bilgilere göre Final Fantasy 7 Remake: Rebirth, öngörülen tarihten daha sonra, 2024'ün başlarında PlayStation 5 kullanıcıları için piyasaya çıkacak. Ayrıca yapımın iki disk halinde yayınlanacağı da belirtildi. Final Fantasy XVI ise 22 Haziran'da PS5'e gelerek seriye daha karanlık bir atmosfer katacak.

Final Fantasy VII Rebirth Fragman