Far Cry 5 Kısa Süreliğine Ücretsiz Olacak!

Ubisoft tarafından geliştirilen popüler oyun serisinin beşinci versiyonu olan Far Cry 5, indirim dönemleri dışında 699 TL fiyat etiketine sahip bir oyun. Geliştirici şirket tarafından yapılan yeni etkinlik ile kısa süreliğine ücretsiz olacak.

Far Cry 5 Kısa Süreliğine Ücretsiz!

Oyunun beşinci yıl dönümüne özel yeni bir güncelleme geldi ve oyun, Epic Games Store ve Ubisoft Connect üzerinden 23 - 27 Mart tarihleri arasında ücretsiz oynanabilir olacak. Ayrıca ücretsiz dönem Playstation ve Xbox için de geçerli olacak.

Eğer bu tarihler sonrasında satın almak isterseniz de kayıtlı verileriniz ile devam edebileceksiniz. Oyunu satın alıp alamayacağınızı merak ediyorsanız, bu ücretsiz dönemde deneyimleyebilirsiniz.

Oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini de aşağıdan inceleyebilirsiniz. İyi eğlenceler.

Far Cry 5 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 8.1, Windows 10 (sadece 64-bit)

Windows 8.1, Windows 10 (sadece 64-bit) İşlemci: Intel Core i5-2400 3.1 GHz ya da AMD FX-6300 3.5 GHz ya da eşdeğeri

Intel Core i5-2400 3.1 GHz ya da AMD FX-6300 3.5 GHz ya da eşdeğeri RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 ya da AMD R9 270 (2GB VRAM ile birlikte Shader Model 5.0 ya da daha iyisi)

NVIDIA GeForce GTX 670 ya da AMD R9 270 (2GB VRAM ile birlikte Shader Model 5.0 ya da daha iyisi) DirectX: Sürüm 9.0c

Sürüm 9.0c Depolama: 40 GB

Far Cry 5 Önerilen Sistem Gereksinimleri