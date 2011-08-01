Epic Games'te Yaz İndirimleri Başladı

Oyun severlerin önemli platformlarından olan ve haftalık verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games, Yaz İndirimleri fırsatlarına başladı. %75'e varan indirimlerin yer aldığı kampanyaya Epic Games sitesine girerek ulaşabilirsiniz. İndirimlerin son tarihinin de 5 Ağustos olduğunu belirtelim.
Epic Games Yaz İndirimleri Öne Çıkanlar
- Chivalry 2 - 62,10 TL
- Frostpunk - 16,66 TL
- Assassins Creed Valhalla + Watch Dogs Legion Bundle - 272,25 TL
- OUTRIDERS - 187,85 TL
- Cyberpunk 2077 - 166,83 TL
- BIOMUTANT - 269,10 TL
- Days Gone - 223,20 TL
- Hood: Outlaws & Legends - 112,50 TL
- Going Medieval - 35,10 TL
- HITMAN 3 - 130 TL
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