Epic Games'te Yaz İndirimleri Başladı

Oyun severlerin önemli platformlarından olan ve haftalık verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games, Yaz İndirimleri fırsatlarına başladı. %75'e varan indirimlerin yer aldığı kampanyaya Epic Games sitesine girerek ulaşabilirsiniz. İndirimlerin son tarihinin de 5 Ağustos olduğunu belirtelim.

Epic Games Yaz İndirimleri Öne Çıkanlar