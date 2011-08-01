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Epic Games'te Yaz İndirimleri Başladı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:00 - Tarih: 23 Temmuz 2021 - Yorum: 0

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Epic Games StoreOyun severlerin önemli platformlarından olan ve haftalık verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games, Yaz İndirimleri fırsatlarına başladı. %75'e varan indirimlerin yer aldığı kampanyaya Epic Games sitesine girerek ulaşabilirsiniz. İndirimlerin son tarihinin de 5 Ağustos olduğunu belirtelim.

Epic Games Yaz İndirimleri Öne Çıkanlar

  • Chivalry 2 - 62,10 TL
  • Frostpunk - 16,66 TL
  • Assassins Creed Valhalla + Watch Dogs Legion Bundle - 272,25 TL
  • OUTRIDERS - 187,85 TL
  • Cyberpunk 2077 - 166,83 TL
  • BIOMUTANT - 269,10 TL
  • Days Gone - 223,20 TL
  • Hood: Outlaws & Legends - 112,50 TL
  • Going Medieval - 35,10 TL
  • HITMAN 3 - 130 TL

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