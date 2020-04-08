Epic Games, ücretsiz oyun dağıtımlarına devam ediyor. Kampanyalarıyla ünlü platform, dikkat çeken yeni ücretsiz oyunlarla tekrar karşımızda. Başlamış olan ve 2 Nisan saat 18:00'a kadar devam eden, ücretsiz oyun kampanyasında üç oyun yer alıyor ve toplam değerleri 165 TL. Oyunları aşağıda yer alan bağlantıları üzerinden kütüphanenize ekleyerek, yüklemesini gerçekleştirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Epic Games Store'da 165 TL Değerinde Üç Oyun Ücretsiz

İlk oyun, 119 TL değerindeki World War Z. Saber Interactive tarafından geliştirilen yapım, aynı isimli filmin başarı elde etmesinden sonra ikinci filmin iptali ardından oyun olarak karşımızda. Buradaki bağlantı üzerinden oyun sayfasına ulaşabilirsiniz.

İkinci oyun ise 31 TL değerinde, Bedtime Digital Games tarafından geliştirilen Figment. Zeka oyunları arasında sayılabilecek oyun, güzel bir oynama deneyimi sunuyor. Buradaki bağlantı üzerinden oyun sayfasına ulaşabilirsiniz.

Üçüncü oyun ise 15 TL değerinde, E-Studio tarafından geliştirilen Tormentor X Punisher. Akıcı bir oynanışa sahip olan yapım, her bölüm sonunda zorlu düşmanlarla mücadele edeceğiniz zorlu bir oynanış sunuyor. Buradaki bağlantı üzerinden oyun sayfasına ulaşabilirsiniz.