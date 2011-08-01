Epic Games haftalık ücretsiz dağıttığı oyunlara devam ediyor. Bu hafta da toplamda 99 TL değerinde olan 2 oyun, ücretsiz olarak erişime açıldı. Obduction ve Offworld Trading Company isimli oyunları, 22 Temmuz saat 18:00'a kadar ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Oyunlar ile ilgili videoları aşağıdan izleyebilir, oyunlara ücretsiz sahip olmak için Epic Games sitesini ziyaret edebilirsiniz. İyi eğlenceler...
Epic Games, 99 TL Değerindeki 2 Oyunu Ücretsiz Yayınladı
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 20:21 - Tarih: 15 Temmuz 2021 - Yorum: 0
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