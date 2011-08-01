Epic Games, 99 TL Değerindeki 2 Oyunu Ücretsiz Yayınladı

Epic Games haftalık ücretsiz dağıttığı oyunlara devam ediyor. Bu hafta da toplamda 99 TL değerinde olan 2 oyun, ücretsiz olarak erişime açıldı. Obduction ve Offworld Trading Company isimli oyunları, 22 Temmuz saat 18:00'a kadar ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Oyunlar ile ilgili videoları aşağıdan izleyebilir, oyunlara ücretsiz sahip olmak için Epic Games sitesini ziyaret edebilirsiniz. İyi eğlenceler...

Obduction Tanıtım Videosu

Offworld Trading Company Tanıtım Videosu