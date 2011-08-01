En Güncel "Kişisel Blog" Yayın Hayatına Başladı

Google aramalarında birçok kişisel blog görmüş olabilirsiniz. Ancak çoğu güncelliğini yitirmiş durumda. Bu yüzden ekip olarak bir karar alarak, ücretli - premium bir tema doğrultusunda ve Türkiye'deki en jenerik domainlerden olan blog.gen.tr alan adımız çerçevesinde bir projeye daha başladık. Blog.gen.tr bir kişisel blog olsa da, içerisinde birçok konuda içerik yer almaktadır.

Blog.gen.tr - Kişisel Blog

İçerisindeki faydalı kategoriler, site hızı ve altyapısal çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda, kişisel blog aramalarında en üst sıralarda yer almayı hedefliyoruz. Umarız bu hedefimize de uzun vadede ulaşacağız. Eğer ki kişisel blog okumayı seven bir insansanız, ilgili projemizi takipte kalın.