Dying Light 2 için Yeni Oynanış Videosu Yayınlandı

Techland tarafından geliştirilen ve Square Enix tarafından dağıtımı yapılan Dying Ligt 2: Stay Human için yeni oynanış videosu paylaşıldı. Açık dünya ve parkur dinamiklerine sahip olan oyun, yeni videosunda enfeksiyonlulardan kaçışı konu ediniyor. 7 Aralık 2021'de çıkışını yapacak olan oyunun yeni oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Dying Light 2 Oynanış Videosu İzle