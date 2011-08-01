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Dying Light 2 için Yeni Oynanış Videosu Yayınlandı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 20:26 - Tarih: 04 Temmuz 2021 - Yorum: 0

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Dying Light 2Techland tarafından geliştirilen ve Square Enix tarafından dağıtımı yapılan Dying Ligt 2: Stay Human için yeni oynanış videosu paylaşıldı. Açık dünya ve parkur dinamiklerine sahip olan oyun, yeni videosunda enfeksiyonlulardan kaçışı konu ediniyor. 7 Aralık 2021'de çıkışını yapacak olan oyunun yeni oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Dying Light 2 Oynanış Videosu

Dying Light 2 Oynanış Videosu İzle


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