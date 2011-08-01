Dirt 5 Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Codemaster tarafından geliştirilen ve oyun severler tarafından merakla beklenen Dirt 5, iki kez ertelendikten sonra yeni tarih olarak 16 Ekim’de karşımıza çıkacak. PS4, Xbox One ve PC kullanıcıları için çıkışını yapacak olan oyunun sistem gereksinimleri de açıklandı.
Dirt 5 Minimum Sistem Gereksinimleri
İşletim sistemi: 64-Bit Windows 10 (18362)
İşlemci: Intel Core i3 2130 / AMD FX 4300
RAM: 8 GB
Ekran kartı: NVIDIA GTX 970 / AMD RX 480
DirectX: 12
HDD: 60 GB
Ses kartı: DirectX destekli
Dirt 5 Önerilen Sistem Gereksinimleri
İşletim sistemi: 64-Bit Windows 10 (18362)
İşlemci: Intel Core i5 9600K / AMD Ryzen 5 2600X
RAM: 16 GB
Ekran kartı: NVIDIA GTX 1070 Ti / AMD Vega 64
DirectX: 12
HDD: 60 GB
Ses kartı: DirectX destekli
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