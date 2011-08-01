Dirt 5 Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Codemaster tarafından geliştirilen ve oyun severler tarafından merakla beklenen Dirt 5, iki kez ertelendikten sonra yeni tarih olarak 16 Ekim’de karşımıza çıkacak. PS4, Xbox One ve PC kullanıcıları için çıkışını yapacak olan oyunun sistem gereksinimleri de açıklandı.

Dirt 5 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: 64-Bit Windows 10 (18362)

İşlemci: Intel Core i3 2130 / AMD FX 4300

RAM: 8 GB

Ekran kartı: NVIDIA GTX 970 / AMD RX 480

DirectX: 12

HDD: 60 GB

Ses kartı: DirectX destekli

Dirt 5 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: 64-Bit Windows 10 (18362)

İşlemci: Intel Core i5 9600K / AMD Ryzen 5 2600X

RAM: 16 GB

Ekran kartı: NVIDIA GTX 1070 Ti / AMD Vega 64

DirectX: 12

HDD: 60 GB

Ses kartı: DirectX destekli

Dirt 5 Tanıtım Videosu