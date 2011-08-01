CD Projekt Red'in yayıncılığını ve geliştiriciliğini üstlendiği, oyun dünyasının en popüler yapımlarından biri olan Cyberpunk 2077'nin PS5 ve Xbox Series X versiyonundan ilk oynanış videosu paylaşıldı. PS5 sahiplerinin DualSense'in özelliklerinden de yararlanabileceklerini belirtelim. 4K çözünürlük desteği, hızlı yükleme süreleri ve teknik iyileştirmelerin bulunduğu konsollar için paylaşılan oynanış videolarını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...
Cyberpunk 2077'nin PS5 ve Xbox Series X Oynanış Videosu
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:27 - Tarih: 16 Şubat 2022 - Yorum: 0
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