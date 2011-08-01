Cyberpunk 2077 PC Sistem Gereksinimleri Açıklandı

CD Projekt Red tarafından geliştirilen Cyberpunk 2077 için PC sistem gereksinimleri açıklandı. Optimizasyon bakımından geliştirilmiş olan oyun, düşük sistemlerde de rahat bir oynanım vadediyor. Bilgisayarınızın oyunu destekleyip desteklemediğini merak ediyorsanız, aşağıdaki sistem gereksinimlerini inceleyebilirsiniz. İyi oyunlar...

Cyberpunk 2077 Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: 64 Bit Windows 7 ya da Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-3570K ya da AMD FX-8310

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 3GB ya da AMD Radeon RX 470

HDD: 70 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: 64 Bit Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-4790 ya da AMD Ryzen 3 3200G

RAM: 12 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ya da AMD Radeon R9 Fury

HDD: 70 GB