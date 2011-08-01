CSS ile kodlama yaparken, bize birtakım konularda yardımcı olabilecek iki parametre vardır. Bu iki parametrenin doğurduğu sonuçlar ise birbirinden oldukça farklıdır. Yani display: none ve visibility: hidden farkı nedir, merak ediyor olabilirsiniz.

AYRICA: CSS ile Responsive Tablo Yapımı Nasıl Olur?

CSS'de "display: none" ve "visibility: hidden" Farkı Nedir?

Öncelikle, display: none kodunun açıklamasını yapalım. İlgili kod mevcut elementi sayfada tamamen gizler ve bu element yer kaplamaz. Ancak visibility: hidden ise elementi sadece gizler, sayfada ise boş bir yer kaplamaya devam eder. Amacınıza hangi parametre uygun ise, onu kullanmayı tercih edebilirsiniz. Umarız merak edenler için de faydalı bir anlatım olmuştur.