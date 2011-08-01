CoD Serisinde Büyük Değişiklik: Modern Warfare 4 Geliyor mu?

Oyun dünyasında beklenmedik bir gelişme yaşandı! 2024 yılında piyasaya sürülen ve oyuncular tarafından büyük beğeni toplayan Black Ops 6’nın ardından, serinin devamı olarak Black Ops 7’nin gelmesi bekleniyordu. Ancak ortaya çıkan yeni iddialara göre Activision, planlarını değiştirerek 2025 yılında Black Ops 7 yerine Modern Warfare 4’ü piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Black Ops 7 İptal Edildi, Modern Warfare 4 Geliyor

Bu haber oyuncular arasında farklı tepkilere yol açtı. Bir kesim, Infinity Ward’ın 2023 yılında piyasaya sürdüğü Modern Warfare 3’ün başarısızlığından kaynaklı endişeler yaşandığını düşünüyor. Zira Modern Warfare 3, düşük satış rakamları ve olumsuz geri dönüşler nedeniyle serinin en zayıf oyunlarından biri olarak görülmüştü.

Bu nedenle, Black Ops serisinin başarısını devam ettireceği tahmin ediliyordu. Ancak Activision’ın yeniden Modern Warfare serisine dönme kararı, bazı oyuncular tarafından “geri adım” olarak değerlendirildi.

Call of Duty Serisi İçin Riskli Bir Karar mı?

Son dört yıl içinde üç farklı Modern Warfare oyunu çıkması, hayranları serinin geleceği konusunda endişelendirdi. Pek çok oyuncu, Treyarch ve Raven Software tarafından geliştirilecek bir sonraki oyunu bekleyene kadar Black Ops 6’ya devam edeceklerini ifade ediyor.

Infinity Ward ve Sledgehammer Games tarafından geliştirilecek Modern Warfare 4, önceki oyunun hikayesini sürdürecek. Ancak bu oyunun, serinin hayranlarını yeniden kazanıp kazanamayacağı belirsizliğini koruyor. Activision’ın aldığı bu karar, Call of Duty serisi için kritik bir dönüm noktası olabilir.

Call of Duty evreninde yaşanan bu beklenmedik gelişme hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Modern Warfare 4’ün çıkışı, seriyi ileriye mi taşır yoksa geri mi götürür? Yorumlarınızı paylaşarak düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.