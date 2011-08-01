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Cips Markası Lays, Parmak Yıkama Makinesi Çıkardı

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 19:34 - Tarih: 29 Ağustos 2022 - Yorum: 0

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Lays Parmak Yıkama MakinesiDünyaca ünlü cips markalarından olan Lays, parmaklardaki cips yağı kalıntılarını yıkamak için bir makine tasarladı. Görünümü tıpkı bir çamaşır makinesine benzeyen ürün, açıkçası ilginç bir şekilde talep görebilir.

Lays Parmak Temizleme Makinesi

Özellikle cips yerken parmak uçlarının yağlanması ve parmaklar kirliyken herhangi bir eşyaya dokunulamamasından yola çıkarak düşünülmüş makineyi kullanmak için, kapağını açmanız ve parmaklarınızı cihazın içerisine sokmanız, sonrasında ise açma düğmesine basmanız gerekiyor.

Alkol bazlı antiseptik püskürtülerek parmaklarınız sterilize ediliyor. İlgili makine Japonya’da üretildi ve kısa sürede oldukça viral oldu. Ancak bu cihazdan henüz yalnızca 5 tane üretildi ve bu 5 ürün de Japonya’da düzenlenecek bir çekilişle sahiplerini bulacak.

USB Type-C portu aracılığıyla şarj olan ürün hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce, çok gerekli bir ürün denilebilir mi?


  1. Yorum bulunmamaktadır.

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