ChatGPT, kullandığınız süre boyunca sizinle ilgili bazı bilgileri geçici veya kalıcı olarak hatırlayabilir. Bu bellek, sohbet deneyiminizi kişiselleştirme amacıyla kullanılır. Ancak bazen "ChatGPT'de kalan bellek miktarını nasıl öğrenebilirim?" sorusu gündeme gelebiliyor. ChatGPT'de kalan bellek miktarını aşağıdaki adımları izleyerek öğrenebilirsiniz.

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ChatGPT'de Kalan Bellek Miktarı Nasıl Öğrenilir?

Sağ üst menüdeki profil simgenize tıklayın. Açılan menüden "Ayarlar" bölümüne giriş yapın. Sol menüde yer alan "Kişiselleştirme" sekmesine tıklayın. Açılan sayfada yer alan "Bellekleri yönet" başlığının hemen altında, kalan bellek miktarını kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

Sonuç olarak, yukarıdaki adımları izleyerek, ChatGPT'de hangi bilgilerin hatırlandığını ve kalan bellek miktarını öğrenerek, uygulamayı daha verimli kullanabilirsiniz.