Call of Duty: Modern Warfare 2 Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Infinity Ward tarafından geliştirilen ve milyonlarca insan tarafından oynanan Call of Duty: Modern Warfare 2'nin yenilenmiş sürümünün yayınlanmasına çok az bir zaman kaldı. 28 Ekim'de PC ve konsollarda yayınlanacak olan oyunun açık beta olarak PC oyuncuları için 22 Eylül tarihinde çıkacağını belirtelim. Oyunun sistem gereksinimlerini aşağıdan inceleyebilirsiniz. İşte detaylar…

Call of Duty: Modern Warfare 2 Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5 3570 / AMD Ryzen 5 1600X

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon RX 470

VRAM: 3 GB

RAM: 16 GB

Depolama Alanı: 25 GB

Ses Kartı: DirectX uyumlu

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7-4770K veya AMD Ryzen 7 1800X

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580

VRAM: 3 GB

RAM: 16 GB

Depolama Alanı: 25 GB

Ses Kartı: DirectX uyumlu