Call of Duty Kararı Microsoft'a 300 Milyon Dolara Mal Oldu!

Microsoft’un Game Pass politikası, Call of Duty: Black Ops 6 kararıyla yeniden tartışma konusu oldu. Bloomberg’in haberine göre, oyunu ilk günden Game Pass’e eklemek, şirkete yaklaşık 300 milyon dolar satış kaybı yaşattı.

İlginç şekilde, lansman ayında Black Ops 6 satışlarının %82’si PlayStation platformlarında gerçekleşti. Bu da Microsoft’un “abonelik merkezli” stratejisinin kendi ekosisteminde beklenen etkiyi yaratamadığını gösteriyor.

Diğer yandan, Game Pass Ultimate aboneliği geçtiğimiz günlerde 29,99 USD’ye yükseldi. Ayrıca, Call of Duty için abonelere sağlanan Battle Pass ve içerik indirimleri de sessizce kaldırıldı. Bu hamleler, artan maliyet baskısına karşı gelir dengesini koruma çabası olarak değerlendiriliyor.

Microsoft’un büyük oyunları ilk günden Game Pass’e ekleme politikası, uzun vadede kârlılık ve sürdürülebilirlik açısından şirketi zor bir denklemle karşı karşıya bırakıyor.