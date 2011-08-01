Ortalama iki ay önce Blogger ekibi, yeni tasarımı resmi blog üzerinden duyurmuştu. Şu günlerde ise, ilgili yeni tasarım revize olmaya devam ediyor. Bakıldığında, sol menüdeki değişimler, ikonlar ve yazı yazma bölümlerindeki farklılıklar göze çarpıyor.

Blogger'ın Yeni Tasarımı Revize Olmaya Devam Ediyor

Ayrıca ilerleyen aylarda, herkes için varsayılan olması bekleniyor yeni tasarımın. Ancak şu an isteğe bağlı olarak, eski tasarıma da geçiş yapılabilmektedir. Tamamen responsive ve modern bir tasarıma geçiş yapan Blogger.com, milyonlarca kullanıcıya sahip durumda. Bakalım, ilgili gelişmeler ne çerçevede devam edecek? Bizler de merakla bekliyoruz...