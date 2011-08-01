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Blogger'da Popüler Yayınlar Resimlerini Büyütme Yöntemi

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:00 - Tarih: 11 Mart 2022 - Yorum: 0

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Blogger'da Popüler Yayınlar Resimlerini Büyütme YöntemiBlogger'da bildiğiniz gibi varsayılan olarak bir "Popüler Yayınlar" eklentisi bulunmaktadır. Ancak bu widget için görseller default olarak 72 piksel şeklindedir. Popüler Yayınlar görsellerini büyütmek adına birçok jQuery yöntemi mevcut ancak bunları kullanmadan, direkt Blogger parametreleri ile bunu yapmak, daha hızlı ve pratik olacaktır. Örnek bir kullanım ise hemen aşağıdadır.

Blogger Popüler Yayınlar Resimlerini Büyütmek

1) Temada yer alan aşağıdaki kodu bulalım.

<b:with value='data:post.featuredImage.isResizable ? resizeImage(data:post.featuredImage, 72, &quot;1:1&quot;) : data:post.thumbnail' var='image'>

2) Yukarıdaki kodu, aşağıdaki kod ile değiştirebiliriz.

<b:with value='data:post.featuredImage.isResizable ? resizeImage(data:post.featuredImage, 100, &quot;1:1&quot;) : data:post.thumbnail' var='image'>

Not: Yukarıda yer alan kırmızı renkli sayı, görselin width ve height değerini belirlemektedir. Dolayısı ile mevcut görselleriniz hangi boyutlara sahip ise, kırmızı renkli örnek sayıyı da o şekilde tekrar güncelleyebilirsiniz.


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