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Blogger'a Çöp Kutusu Özelliği Geldi

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 07:57 - Tarih: 01 Ocak 2023 - Yorum: 0

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Blogger'a Çöp Kutusu Özelliği GeldiStandart olarak, Blogger'da bir yazı silindiği an, kalıcı olarak kaldırılmaktadır. Ancak artık bilhassa yayımlanmış içerikleri silerken, bir şans daha tanıyor Blogger bizlere. Böylelikle, yayımlanmış bir içeriği direkt silmeden önce, çöp kutusuna taşıyabiliyor ve belirli zamana kadar tekrar aktive edebiliyorsunuz. Taslak yazılar da ise bu özellik geçerli olmayıp, silindikleri anda kaldırılmaktadır.

Blogger'a Çöp Kutusu Özelliği Geldi

Blogger Çöp Kutusu Özelliği

Blogger kullanıcıları servise düzenli olarak yenilik gelmediğini düşünse de, zaman zaman bu tip işlevsel özelliklerin geldiği de bir gerçek. Özetle bundan sonra, yayımladığınız içerikleri çöp kutusuna taşıyarak, kararsız kaldığınız an, belirli süre çerçevesinde tekrar kurtarabileceksiniz. Oldukça faydalı bir yenilik.

Örnek Görüntü

Blogger Çöp Kutusu Yeniliği

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