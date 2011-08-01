DICE'ın geliştiriciliğini yaptığı ve Electronic Arts tarafından dağıtımı üstlenilen, Battlefield serisinin heyecanla beklenen yeni oyunu Battlefield 2042 için kötü haber geldi. 23 Ekim'de çıkması beklenen oyun, 19 Kasım 2021'e ertelendi. DICE şirketinden gelen açıklamaya göre de erteleme sebebi olarak Covid 19 nedeniyle stüdyo çalışanlarının evden çalışması gösterildi. Son olarak oyunun 19 Kasım 2021'de PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One ve PC için çıkış yapacağını belirtelim.
Battlefield 2042'nin Çıkış Tarihi Ertelendi!
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:06 - Tarih: 16 Eylül 2021 - Yorum: 0
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