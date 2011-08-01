Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Battlefield 2042'nin Çıkış Tarihi Ertelendi!

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:06 - Tarih: 16 Eylül 2021 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Battlefield 2042DICE'ın geliştiriciliğini yaptığı ve Electronic Arts tarafından dağıtımı üstlenilen, Battlefield serisinin heyecanla beklenen yeni oyunu Battlefield 2042 için kötü haber geldi. 23 Ekim'de çıkması beklenen oyun, 19 Kasım 2021'e ertelendi. DICE şirketinden gelen açıklamaya göre de erteleme sebebi olarak Covid 19 nedeniyle stüdyo çalışanlarının evden çalışması gösterildi. Son olarak oyunun 19 Kasım 2021'de PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One ve PC için çıkış yapacağını belirtelim.

Battlefield 2042 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık