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Battlefield 2042 için Yeni Bir Oynanış Videosu Paylaşıldı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:58 - Tarih: 31 Ekim 2021 - Yorum: 0

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Battlefield 2042DICE'ın geliştiricliğini üstlendiği ve Electronic Arts tarafından dağıtımı yapılan popüler Battlefield serisinin yeni oyunu Battlefield 2042 için yeni bir oynanış videosu geldi. 19 Kasım 2021'de PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One ve PC için çıkış yapacak olan oyunun yeni oynanış videosunda üç farklı haritaya daha detaylı odaklanılıyor. Videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Battlefield 2042 Oynanış Videosu

Battlefield 2042 Oynanış Videosu İzle


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