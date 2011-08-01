BAFTA Game Awards 2025 Yıldızı "Astro Bot" Oldu! İşte Kazananlar

Oyun dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan BAFTA Game Awards 2025, 8 Nisan’da düzenlenen etkileyici bir törenle sahiplerini buldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da oyunseverlerin merakla beklediği ödüller, farklı kategorilerde dağıtıldı. Ancak gecenin tartışmasız yıldızı, Astro Bot oldu! Tam yedi farklı kategoride ödül kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Toplamda 17 farklı dalda ödüllerin dağıtıldığı törende, yalnızca eğlence değil; yaratıcılık, teknik başarı, müzik ve hikâye anlatımı gibi birçok farklı başlıkta da değerlendirme yapıldı.

İşte bu yılın kazananları ve dikkat çeken detaylar:

Yılın Oyunu: Astro Bot

Astro Bot En İyi Animasyon: Astro Bot

Astro Bot Sanatsal Başarı: Astro Bot

Astro Bot Ses Tasarımı: Astro Bot

Astro Bot En İyi İngiliz Yapımı Oyun: Thank Goodness You’re Here!

Thank Goodness You’re Here! İlk Oyun Başarısı: Balatro

Balatro Gelişen Oyun Kategorisi: Vampire Survivors

Vampire Survivors Aile Dostu Oyun: Astro Bot

Astro Bot Eğlencenin Ötesinde (Etki Yaratan Oyun): Tales of Kenzera: ZAU

Tales of Kenzera: ZAU Oyun Tasarımı Başarısı: Astro Bot

Astro Bot En İyi Çok Oyunculu Oyun: Helldivers 2

Helldivers 2 Müzik Tasarımı: Astro Bot

Astro Bot Hikâye Anlatımı: Metaphor: ReFantazio

Metaphor: ReFantazio Orijinal Fikir: Still Wakes the Deep

Still Wakes the Deep En İyi Başrol Oyuncusu: Alec Newman - Still Wakes the Deep

Alec Newman - Still Wakes the Deep En İyi Yardımcı Oyuncu: Karen Dunbar - Still Wakes the Deep

Karen Dunbar - Still Wakes the Deep Teknik Başarı: Senua’s Saga: Hellblade II

Astro Bot sadece eğlenceli bir oyun olmanın ötesine geçerek, teknik mükemmeliyet ve sanatsal yaratıcılık konusunda da ne kadar iddialı olduğunu göstermiş oldu. Özellikle animasyon ve ses tasarımındaki başarısıyla takdir topladı.

Still Wakes the Deep ise oyunculuk performansları ve özgün fikriyle adından söz ettirirken, Helldivers 2 çok oyunculu deneyimiyle dikkat çekti.

Senua’s Saga: Hellblade II ise teknik detaylardaki başarısıyla “En İyi Teknik Başarı” ödülünü kaptı.

Oyun dünyasında yeni yollar açan, ilham veren ve sınırları zorlayan yapımların ödüllendirildiği bu gece, bir kez daha gösterdi ki, video oyunları sadece birer eğlence aracı değil; aynı zamanda bir sanat formu, bir anlatım aracı ve bir deneyim alanı.

BAFTA 2025’in ardından gözler şimdi, yılın geri kalanında çıkacak olan yeni yapımlara çevrildi. Astro Bot’un başarısını başka kimler takip edecek, hep birlikte göreceğiz.