Assassin's Creed Odyssey'nin Oyuncu Sayısı 40 Milyonu Geçti

Ubisoft’un 2018 yılında piyasaya sürdüğü, açık dünya aksiyon RPG oyunu Assassin’s Creed Odyssey, serinin en çok oynanan yapımı olma unvanını elinde tutuyor. Gelen son bilgilere göre oyun, bugüne kadar 40 milyondan fazla oyuncuya ulaşarak, büyük bir rekora imza attı.

"Shadows" Rüzgâr Gibi Esti, Fakat Taht Odyssey'in Elinde!

Yeni çıkan Assassin’s Creed Shadows, ilk iki gününde 2 milyon oyuncuya erişerek hızlı bir başlangıç yaptı. Ancak, bu başarıya rağmen, 2018’de çıkan Odyssey’nin zirvesine ulaşmak pek kolay görünmüyor.

Insider Gaming kaynaklı rapora göre, Assassin’s Creed Odyssey, toplam oyuncu sayısı bakımından serinin en büyük oyunu olmayı sürdürüyor. Her ne kadar Valhalla (2020) Ubisoft tarihinin en büyük çıkış yapan oyunu olarak kabul edilse de, ömür boyu oyuncu sayısı açısından Odyssey, 40 milyonun üzerindeki benzersiz kullanıcıyla rakiplerini geride bırakıyor.

Bu etkileyici rakamlar doğrudan satış verilerini temsil etmiyor olabilir. Fakat, Odyssey’nin 7 yıldır sahip olduğu güçlü itibarı ve sadık oyuncu kitlesi düşünüldüğünde, bu başarı hiç de şaşırtıcı değil. Bu arada, Assassin’s Creed Odyssey, şu anda PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarında oynanabilir durumda!