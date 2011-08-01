Apple Safari ile ilgili faydalı ipuçları aktarmaya devam ediyoruz. Bu yönde bir önceki içeriğimizde, mikrofon isteklerini kapatma ile ilgili bilgi vermiş idik. Şimdi ise, Safari'de kamera isteğini kapatma nasıl oluyor, dilerseniz bu konuya eğiliyor olacağız. Güvenliğiniz için, güvenilir olmayan hiçbir siteye kamera kullanım izni vermemenizi tavsiye ederiz. Safari'de kamera isteklerini engellemek için ise, aşağıdaki adımları izleyebilmektesiniz. Hemen ilgili adımları paylaşıyoruz.

AYRICA: Apple Safari'de Araç Çubuğu Özelleştirme Nasıl Yapılır?

Apple Safari'de Kamera İsteğini Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Safari > Tercihler sekmesine tıklıyoruz.

2) Ardından Web Siteleri bölümüne giriş yapalım.

3) Sol menüdeki Kamera menüsüne tıklıyoruz.

4) Diğer web sitelerini ziyaret ederken adlı açılır menüden Reddet seçeneğini seçmemiz yeterli olacaktır. Başka bir işleme ise gerek bulunmuyor.

Bu içeriğimizde siz değerli ziyaretçilerimiz ile, Safari'de kamera isteklerini kapatmak ile ilgili adımları paylaştık. Eğer hiçbir sitenin kamera isteğinde bulunmasını istemiyorsanız, yukarıdaki basit adımları uygulamanız yeterlidir.