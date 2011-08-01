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Apple macOS "Shottr" Seçili Alanın Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:50 - Tarih: 02 Eylül 2023 - Yorum: 0

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Apple macOS "Shottr" Seçili Alanın Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır?Shottr uygulaması ile ilgili olarak bir önceki içeriğimizde, tam ekran görüntüsü alma kısayolu hakkında bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Bugün ise sizlerle, shottr seçili alanın ekran görüntüsünü alma kısayolu ile ilgili bilgi veriyor olacağız. Elbette, her zaman tam ekran görüntüsünden ziyade, seçtiğiniz alanın ekran görüntüsünü almak isteyebilirsiniz. Bunun için ise, aşağıdaki kısayolu kullanmanız yeterli olacaktır. Bu şekilde seçim aracı çıkacak ve dilediğiniz gibi ilgili alanı seçerek, ekran görüntüsünü alabileceksiniz.

Apple macOS "Shottr" Seçili Alanın Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır?

Apple macOS "Shottr" Seçili Alanın Ekran Görüntüsünü Almak

⇧⌘2

Not: Yukarıdaki kısayolun tam açılımı; shift+command+2 şeklindedir.


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