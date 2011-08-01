Apple macOS ile birlikte TextEdit adlı bir not defteri uygulaması gelmektedir. Ancak size hem daha pratik, hem oldukça işlevsel bir not uygulaması olan Tot ise gerçekten oldukça fayda sağlayabilir. Uygulama ile 7 farklı renk seçeneğine sahip olan sekmeler ile notlar alabilir, ilgili notları kalınlaştırıp — eğik bir hâle de getirebilirsiniz. Tot uygulamasını hem Dock menüsünde kullanmak hem de üst menü üzerinde kullanmak mümkün kılınmıştır. Dark mode desteği de var.

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Uygulamanın macOS sürümü tamamen ücretsiz durumdadır. Aşağıdaki bağlantı ile ilgili uygulamayı App Store resmi sayfasından indirebilir, kolaylıkla kurulumunu sağlayabilirsiniz. Mutlaka bir göz atın.

Apple macOS için Pratik Not Alma Uygulaması: Tot

Adres: Tot (Apple macOS)