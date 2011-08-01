Belirli aralıklarla çalışıp, belirli aralıklarla ise dinlenmeyi ifade eden Pomodoro adlı kavrama yönelik geliştirilen birçok ücretli uygulama mevcut. Ancak bugün sizlerle paylaşıyor olacağım Tomito uygulaması ile, müthiş bir Pomodoro deneyimi yaşayacaksınız. Oldukça fazla kişiselleştirme imkânı tanıyan Tomito, çeşitli renk çeşitleri, koyu mod ve menü kısmına geri sayım aracı ekleme gibi birçok özelliğe sahip. Elbette kaç dakika çalışıp, kaç dakika dinleneceğinizi de kendinize göre belirleyebilirsiniz. Böyle bir uygulama ise tamamen ücretsiz olarak sunulmaktadır. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak, ilgili uygulamayı indirebilir ve zamanınızı daha verimli kullanmayı düşünebilirsiniz.

AYRICA: Apple macOS Pomodoro Uygulaması: Flow

Apple macOS için Müthiş ve Ücretsiz Pomodoro Uygulaması

İndir: Tomito (Pomodoro Uygulaması)