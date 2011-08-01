Apple macOS için geliştirilen faydalı uygulamaları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün ise, mac için yapılacaklar listesi uygulaması paylaşmak istiyoruz. Mindlist adlı bu ücretli uygulama ile gününüzü plânlayabilir, yapılacaklar listesi oluşturabilir ve yerleşik takvim özelliği ile de yaptıklarınızı kontrol edebilirsiniz. Oldukça uygun bir fiyata sahip olan Mindlist, App Store'da yer almakta olup, bu şekilde ise güvenle satın alabilmektesiniz.

AYRICA: Apple macOS için WinRAR Alternatifi: Keka

Apple MAC için Yapılacaklar Listesi Uygulaması: Mindlist

Bu içeriğimizde sizlerle, ücretli yapılacaklar listesi uygulaması tanıtmış olduk. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak, uygulamanın mağazadaki sayfasına gidebilir ve satın almayı düşünebilirsiniz. Eğer gününüzü plânlamaya özen gösteriyor iseniz, oldukça sade, hızlı ve pratik bir uygulama olduğunu dile getirebiliriz.

Adres: Mindlist (App Store)