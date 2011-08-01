Apple macOS için WinRAR alternatifi uygulama arar iken, gerçekten de işini çok hızlı ve sağlıklı yapan bir uygulamaya denk geldim. Oldukça uygun fiyata sahip olan ve App Store'da da bulunan Keka adlı uygulama ile; 7Z, ZIP, TAR, GZIP, BZIP2, XZ, LZIP, DMG, ISO, BROTLI, ZSTD, LRZIP, AAR ve WIM gibi formata sahip arşivler oluşturabilir ve bir o kadar da uzantıya sahip arşivleri açabilirsiniz.

Apple macOS için WinRAR Alternatifi: Keka

İlgili uygulama düzenli olarak güncellenmekte olup, güvenle satın alabilirsiniz. MAC için WinRAR alternatifi arıyor iseniz, Keka tam da size göre. Aşağıdaki bağlantı ile uygulamanın mağazadaki sayfasına ulaşabilirsiniz.

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