Amazon Robot Devrimi: Yapay Zekâ ile Dönüşüm Hızlanıyor

Amazon, 1 milyonuncu çalışan robotunu devreye soktuğunu duyurdu. Yeni nesil robot filosu, şirketin tanıttığı DeepFleet adlı yapay zekâ modeliyle yönetilecek. Bu model sayesinde, robotların depo içindeki hareketleri optimize edilecek ve teslimatlar daha hızlı hâle gelecek.

Amazon, 1 Milyonuncu Robotunu Devreye Aldı

Amazon Robotics Başkan Yardımcısı Scott Dresser, bu gelişmenin şirketin robot teknolojilerindeki liderliğini pekinleştirdiğini belirtti. Amazon, robotları ilk kez 2012’de kullanmaya başlamıştı. Bugün geldiği noktada; 1.250 pound (yaklaşık 567 kilogram) yük taşıyabilen dev robotlardan, tam otonom sipariş yöneticilerine kadar çeşitli modeller kullanıyor.

Ancak bu yenilikler, istihdam konusunda soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Amazon CEO’su Andy Jassy, yapay zekânın bazı işleri devralacağını ve bu nedenle çalışan sayısının azalabileceğini söyledi. Nitekim 2022 ve 2023 yıllarında şirket 27 binin üzerinde kişiyi işten çıkardı.

Teknoloji şirketleri arasında yaygınlaşan bu trend, daha fazla otomasyon ve daha az insan gücü anlamına geliyor. Amazon’un robot atılımı, sektördeki dijital dönüşümün geldiği noktayı gösterirken, önümüzdeki yıllarda istihdam yapısının ciddi şekilde değişebileceğine işaret ediyor.