Alexa, genel olarak internet dünyasındaki web sayfalarını sıralayan, ülke bazında ölçümleme yapan ve belirli bir popülarite değerine göre dünya sıralaması belirleyen bir oluşum. Geçmişte daha yaygın olarak kullanılsa da, günümüzde birçok webmaster tarafından önem verilmeye devam ediyor. Gelelim konumuza...

Alexa Önemli mi? SEO için Faydası Var mıdır?

Alexa önemli mi? gibi bir soru işaretine sahip iseniz, bu yönde bilgi verebiliriz. Alexa'nın SEO açısından veya direkt Google gibi arama motorları bazında bir geçerliliği yoktur. Alexa değerlerine bakanlar ise genellikle reklâm verdikleri sitelerin sıralamalarına bakmak adına önem verebiliyorlar.

Ancak Google'daki konum ve gerçek site değeri bazında Alexa'nın hiçbir anlamı bulunmuyor. Geçmişte daha kıymet veriliyor idi ancak günümüzde pek de bir geçerliliği kalmamıştır. Bu gibi konular ile ilgilenmek yerine, Google'daki organik trafiğinizi artırmanın yolları üzerine düşünmenizde fayda bulunuyor.

Peki siz Alexa'ya önem veriyor musunuz? Bu yöndeki yorumunuzu gönderebilirsiniz.