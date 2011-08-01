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Alan Wake Remastered için PC Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 18:36 - Tarih: 27 Eylül 2021 - Yorum: 0

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Alan Wake RemasteredRemedy Entertaintment tarafından geliştirilen Alan Wake oyununun yenilenmiş hali Alan Wake Remastered5 Ekim 2021 tarihinde PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One ve PC için çıkışını gerçekleştirecek. Ayrıca Remastered sürümün tüm DLC'leri içerdiğini de belirtelim. Oyunun PC sistem gereksinimlerini aşağıdan inceleyebilirsiniz. İyi eğlenceler...

Alan Wake Remastered PC Sistem Gereksinimleri

Alan Wake Remastered PC Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Win 10 64-bit

İşlemci: i5-3340 veya eş değeri

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 960 veya AMD Eş Değeri 2 GB VRAM

RAM: 8 GB

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Win 10 64-bit

İşlemci: i7-3770 veya eş değeri

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 veya AMD Eş Değeri 4 GB VRAM

RAM: 16 GB


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