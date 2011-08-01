2024'ün Hayal Kırıklığı Yaratan Oyunları Açıklandı

Oyun dünyası, her yıl milyonlarca oyuncuyu heyecanlandıran yeni yapımlarla dolup taşıyor. Ancak, her çıkan oyun beklentileri karşılayamıyor. Kimi oyunlar satış rekorları kırarken, kimileri teknik sorunlar, eksik içerikler veya oyuncuların beklentilerine cevap verememesi nedeniyle eleştirilerin hedefi oluyor. İşte 2024 yılında oyunseverleri hayal kırıklığına uğratan ve en kötüler listesine giren oyunlar!

2024'te Oyuncuları Hayal Kırıklığına Uğratan Oyunlar

2024'ün sonuna gelirken yılın en kötü oyunları da netleşti. Bu liste, özellikle oyuncu değerlendirmelerine dayalı olarak Metacritic’te derlendi. Teknik sorunlardan tutun da yetersiz içeriklere kadar çeşitli nedenlerle eleştirilen bu oyunlar, maalesef beklentilerin altında kaldı.

Listenin başını çeken oyunlardan biri, Sony’nin büyük umutlarla piyasaya sürdüğü Concord oldu. Bu yapım, büyük bir bütçeyle geliştirildiği halde, ne yazık ki ne oyuncuları ne de eleştirmenleri etkileyebildi. Sony’ye ciddi maddi kayıplar yaşatan Concord, yılın en düşük kullanıcı puanlarından birini aldı.

Benzer şekilde, futbol severlerin merakla beklediği EA Sports FC 25, özellikle ilk çıktığında yaşanan teknik sorunlar nedeniyle oyuncular tarafından ağır eleştirilere maruz kaldı. Metacritic’te eleştirmenlerden ortalama bir puan alsa da, kullanıcıların verdiği düşük puanlar listede yer almasına neden oldu.

Metacritic’te 2024’ün En Kötü Oyunları

İşte Metacritic kullanıcı puanlarına göre, 2024'ün hayal kırıklığı yaratan oyunları:

Dragon Age: The Veilguard – 3,8 puan Madden NFL 25 – 3,0 puan Star Wars: Battlefront Classic Collection – 2,9 puan Utopia City – 2,8 puan EA Sports FC 25 – 2,4 puan Capes – 2,3 puan The Crush House – 1,9 puan Olympics Go! Paris 2024 – 1,8 puan Unknown 9: Awakening – 1,7 puan Concord – 1,7 puan Little Strays – 1,3 puan dustborn – 1,0 puan

Bu liste, yalnızca teknik sorunlardan mustarip oyunları değil, aynı zamanda oyuncuların beklentilerini karşılamayan hikâye, oynanış ve grafik unsurlarıyla da dikkat çeken yapımları içeriyor.

Listedeki oyunların çoğu, yüksek beklentilerle piyasaya sürüldü. Ancak teknik aksaklıklar, yetersiz içerikler ve oyuncuların geri bildirimlerine kulak verilmemesi, bu oyunların büyük eleştiriler almasına neden oldu. Özellikle Olympics Go! Paris 2024 ve The Crush House, oyuncular tarafından "bitmemiş oyunlar" olarak tanımlandı.

EA Sports FC 25 gibi oyunlar ise, yıllardır süregelen serilerde beklenen yenilikleri sunamamalarıyla hayal kırıklığı yarattı. Ayrıca, ilk gün yamalarıyla bile düzeltilmeyen hatalar, oyuncuların sabrını taşıran unsurlar arasında yer aldı.

Oyun Dünyası Her Zaman Risklerle Dolu

Her oyun büyük bir ekip çalışmasıyla ortaya çıkıyor, ancak bazen her şey planlandığı gibi gitmeyebiliyor. 2024, bazı yapımlarıyla bizi büyülerken, bu listedeki oyunlar da ne yazık ki olumsuz örnek olarak hafızalarda yer etti.

Siz bu oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Listedeki yapımlardan herhangi birini deneme fırsatınız oldu mu? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşarak bu tartışmaya katılmayı unutmayın.