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Plesk Onyx Güncellemeler Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:12 - Tarih: 16 Ağustos 2019 - Yorum: 0

Plesk Onyx Güncellemeler Nasıl Yapılır?Plesk Onyx kontrol paneli sürekli olarak güncelleniyor. Dolayısı ile güvenlik, stabilite ve performans için Plesk Onyx panelinizin güncel olduğundan emin olmanız gerekmektedir. Plesk Onyx'te gerekli güncellemeler direkt yapılır, bazı güncellemeler ise size sorulur. Dolayısı ile zaman zaman güncellemeleri manuel olarak denetlemek isteyebilirsiniz. Plesk Panel güncellemek için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

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Plesk Onyx Güncellemeler Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Plesk Onyx'e giriş yapın.

2) Tools & Settings sekmesine tıklayın.

Plesk Onyx Güncellemeler Nasıl Yapılır?

3) System Updates bağlantısına tıklayın.

Plesk Onyx Güncellemeler Nasıl Yapılır?

4) Açılan sayfadaki Recheck Now butonuna tıklayarak güncellemeleri yapabilirsiniz. Eğer güncelleme yok ise, farklı işleme gerek bulunmuyor.

Plesk Onyx Güncellemeler Nasıl Yapılır?

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