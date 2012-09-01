Blogger için farklı eklentileri paylaşmaya devam ediyoruz. Diğer içeriklerimiz için blogger dersleri sayfamızı hemen bugün kontrol edebilirsiniz. Bugün ise farklı bir eklenti paylaşımında bulunacağım. Zaman zaman blogunuzun en üstüne duyuru alanı eklemek isteyebilirsiniz. Ancak bunun dikkat çekici olması elzem olsa gerek. Bu yüzden aşağıdaki örneği kullanmaya başlayabilirsiniz. Dilerseniz CSS kodlarını da kendinize göre değiştirerek, yeniden biçim verebilirsiniz.

AYRICA: Blogger’da Yan Menü Başlıklarını Değiştirelim

Aşağıdaki kodları HTML/JavaScript bölümüne ekleyebilirsiniz.

<style type='text/css'>

.duyuru {

position:relative;

font-size:17px;

color:#444;

padding:10px 0;

text-align:center;

display:block;

font-weight:normal;

font-family: arial, sans serif;

border-bottom:2px solid #ddd;

}

.duyuru:after {

content:"";

position:absolute;

bottom:-2px;

left:0;

width:50%;

height:2px;

background:#C9302C;

}

.duyuru a {

color:#444;

}

.duyuru a:hover {

color:#000;

}

</style>

<div class="duyuru"></div>

<div class="duyuru">

<a href="URL" title="Başlık">Duyuru Açıklaması</a>

</div>



Örnek Görünüm

Not: Kırmızı alanları kendinize göre değiştirebilirsiniz.