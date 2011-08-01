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YouTube Altyazıları Kapatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 20:00 - Tarih: 06 Şubat 2022 - Yorum: 0

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YouTube Altyazıları Kapatma Nasıl Yapılır?Dünyanın en büyük video paylaşım plâtformu olan YouTube'da onlarca önemli, faydalı ve pratik özellik mevcut. Örneğin, default olarak her video için altyazı özelliği aktive durumdadır. Ancak eğer ki tüm videolar için altyazıları kapatmak istiyor iseniz, bu yönde bir seçenek bulunuyor. Aşağıdaki adımları izleyerek, youtube altyazı kapatma yönünde bilgi edinip, uygulamayı düşünebilirsiniz.

AYRICA: YouTube Satır İçi Oynatma Kapatma Nasıl Yapılır?

YouTube Altyazıları Kapatmak

YouTube Altyazıları Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

YouTube Altyazıları Kapatma 1

2) Ardından Oynatma ve performans bölümüne girelim.

YouTube Altyazıları Kapatma 2

3) Altyazılar ile ilgili seçenekteki onayı kaldırabiliriz.

YouTube Altyazıları Kapatma 3

Bu içeriğimizde sizlerle, youtube altyazı kapatma nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi edinmiş olduk. Tüm videolardaki mevcut olan altyazıları devre dışı bırakmak adına, yukarıdaki basit adımları uygulayabilirsiniz.


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