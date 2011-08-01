Yeni PS5 Güncellemesi Performansı Artırıyor!

Geçen yılın haziran ayında tanıtımı yapılan PlayStation 5 için yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Gelen son haberlere göre PS5 için yayınlanan yeni güncellemenin özellikle oyun tarafında performans artışı sağladığı tespit edildi. Güncellemenin ardından Control ve Devil May Cry 5 Special Edition gibi belirli PS5 oyunlarında %2 ila %3 arasında bir performans artışı görülmüş.