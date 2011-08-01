Geçen yılın haziran ayında tanıtımı yapılan PlayStation 5 için yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Gelen son haberlere göre PS5 için yayınlanan yeni güncellemenin özellikle oyun tarafında performans artışı sağladığı tespit edildi. Güncellemenin ardından Control ve Devil May Cry 5 Special Edition gibi belirli PS5 oyunlarında %2 ila %3 arasında bir performans artışı görülmüş.
Yeni PS5 Güncellemesi Performansı Artırıyor!
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 15:19 - Tarih: 21 Eylül 2021 - Yorum: 0
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